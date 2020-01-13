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فيديو جديد لجريمة اقتحام مسلّح منزل نانسي عجرم

2020/01/13 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد، يظهر فيه الرجل القتيل، محمد حسن الموسى، يتجول في حديقة منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

ورأى نشطاء أن مقطع الفيديو يقدم أدلة على أن الرجل كان مسلحا بمسدس يظهر بوضوح على جانبه الأيمن، وأن هيئته تدل على أنه يستطلع المكان قبل أن يرتدي القناع ويتسلل إلى الفيلا، حيث لقي حتفه بـ 17 طلقة من زوج نانسي عجرم.

وتبين أن القتيل في هذه القضية، التي أثارت جدلا واسعا ووصفت بالغموض، يدعى محمد حسن الموسى، وهو مواطن سوري يبلغ من العمر 33 عاما.

وأكدت أسرة الموسى لاحقا أن ابنها لم يكن مسلحا، وأنه يعمل في فيلا نانسي عجرم منذ 4 أشهر، وأنه ذهب إلى هناك بغرض استلام مستحقاته.

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