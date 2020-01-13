أصحاب المقاهي يطالبون بتجديد الاستهلاك بعد كل ساعة جلوس والترفيع في الاسعار

أكد فوزي الحنافي رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي المنضوية تحت اتحاد الصناعة والتجارة أن ممثلو أصحاب المقاهي سيجتمعون اليوم الاثنين 13 جانفي 2019 للنظر في المشروع الذي تقدم به المهنيون منذ اشهر لوزارة التجارة قصد الترفيع في تسعيرة الشاي وقهوة الفيلتر والاتفاق على الشروع في تطبيق قانون مدة الجلوس في المقاهي مقارنة بالاستهلاك والذي ينص على ان كل حريف يجلس بقهى مطالب بتناول مشروب جديد أو مغادرة المقهى بعد مضي ساعة من تواجده في نفس المقهى.

كما سينظر المهنيّون في قرار وزارة المالية المتعلق بإجبارية استعمال المقاهي لآلة الفوترة الآلية التي تعتمد على التسجيل الالكتروني للخدمات وبالتالي تحديد المداخيل اليومية للمقاهي وتكون مرتبطة بمصالح الجباية بوزارة المالية.

واعتبر الحنافي في تصريح لصحيفة لمصوّر في عددها الصادر اليوم ، ان اعتماد الالة لا يمكن من مقارنة المداخيل بالمصاريف خاصة ان المصاريف تشمل اقتناء فحم الشيشة دون الحصول على فاتورة وكذلك الشأن عند اقتناء المعسل وعند اصلاح عطب كهرباي.