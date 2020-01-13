الجيش الوطني يحجز سلع مهربة بقيمة 700 ألف دينار..وهذه التفاصيل..

افادت وزارة الدفاع في بلاغ لها أن التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة برمادة أوقفت يوم السبت 11 جانفي 2020، بعد إطلاق أعيرة نارية تحذيرية، سيارة تهريب دون لوحات منجمية لاذ راكبوها بالفرار داخل التراب الليبي. وبتفتيشها تم العثور داخلها على 7000 علبة سجائر و815 كغ من مادة المعسل بما قيمته 170 ألف دينار.

كما رصدت نفس التشكيلات تحركات مشبوهة “بالمنزلة” داخل المنطقة الحدودية العازلة وبتمشيط المكان تم العثور على 25 ألف علبة سجائر بقيمة 165 ألف دينار.

وتمكنت الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة يوم أمس من توقيف سيارتي تهريب دون لوحات منجمية كان على متنها 6 مهربين تونسيين وذلك بعد أن تم إطلاق أعيرة نارية تحذيرية. وبتفتيش السيارتين تم العثور على 30 ألف علبة سجائر و852 كغ من مادة المعسل بما قيمته 360 ألف دينار. وتم تسليمها إلى المصالح الديوانية.

كما أوقفت الوحدات العسكرية ببن قردان في نفس اليوم، 4 أشخاص من جنسيات إفريقية كانوا بصدد إجتياز الحدود التونسية الليبية في الإتجاهين بطريقة غير شرعية. وقد تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

ورصدت فجر اليوم الإثنين 13 جانفي 2020 التشكيلات العسكرية العاملة بجهة المنزلة، 7 سيارات تهريب كانت تتنقل داخل المنطقة الحدودية العازلة بين رسم الحد والساتر الترابي. وقد عمدت إحداها إلى إطلاق النار على الوحدات العسكرية التي ردّت الفعل برمايات مباشرة في إتجاه سيارات التهريب وأجبرتها على التراجع إلى عمق التراب الليبي وفق نص البلاغ.