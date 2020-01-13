جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاثنين 13 جانفي 2020

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الاثنين ، عددا من الاخبار الوطنية ،من ابرزها قصر قرطاج يدير العملية السياسية انطلاقا من اليوم وحرية رئيس الجمهورية في اختيار المرشح لرئاسة الحكومة محدودة حسب استاذ القانون الدستوري امين محفوظ اضافة الى أستراليا تنقذ آلاف الحيوانات بالجزر والبطاطا.

وقد افاد موقع ” الشارع المغاربي ” ان مشاورات تشكيل حكومة ” الشخصية الاقدر ” تنطلق اليوم باشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي من المنتظر ان يستقبل ممثلين عن احزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وقلب تونس وتحيا تونس ” .

واضاف ، ان قيس سعيد سيكون ملزما بتكليف شخصية لتشكيل الحكومة في غضون 10 أيام من رفض مجلس نواب الشعب منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة ، اي يوم الاثنين 20 جانفي 2020 .

واشار الى انه مع بداية المشاورات ، يتخوف عدد من الفاعلين من التطورات التي قد يعرفها مسار تشكيل الحكومة بعد ان تحول الى قصر قرطاج ، من ذلك اختيار شخصية لا تحظى بتوافق الاحزاب والكتل ، واسقاطها من قبل البرلمان ، وتداعيات ذلك على المشهد برمته لاسيما انه يفتح باب تنظيم انتخابات سابقة لاوانها بعد حل مجلس نواب الشعب .

وتطرق موقع اذاعة ” موزاييك اف ام ” الى مداخلة أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ الذي اعتبر ، أنّ حرّية رئيس الجمهورية

في اختيار المرشح لتولي منصب رئيس الحكومة ستكون محدودة.

وقال محفوظ في برنامج ” احلى صباح ” ، ” رئيس الجمهورية في تقديري لن يكون حرّا في اختيار المرشح او ستكون محدودة والذي يقيّده هوّ ما شهدناه يوم 10 جانفي خلال جلسة منح الثقة التي تمّ خلالها اسقاط حكومة الجملي مرشّح النهضة الحزب الفائز في التشريعية) لأنّ الكلمة الأخيرة تعود للنواب .”

وأكوضح المتحدث ، ” انّه يتعيّن على رئيس الجمهورية تدارك فشل الحزب الفائز في إدارة الحوار مع مكونات مجلس النواب وأن ينجح في اختيار المرشّح الذي سيتمّ تكليفه بتشكيل الحكومة لأنّه يدرك جيّدا أنّ مرشحه لن تكون له حظوظ إذا عبرت الكتل عن رفضها لهذا المرشّح خاصة من قبل النواب الذين صوتوا ضدّ حكومة الجملي” .

واورد موقع اذاعة ” شمس اف ام ” ، تصريحا للنائب والقيادي بحركة النهضة سمير ديلو اكد فيه ، أنّ زيارة رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الى اسطنبول كانت بصفته الحزبية ، مذكرا لدى حضوره في برنامج ” الماتينال” ، أنّ ” الغنوشي معروف بكثرة زياراته الخارجية ” .

واعتبر المتحدث ، ان ” النقطة الوحيدة التي يمكن نقدها تتعلق رُبّما بتوقيت الزيارة ” ، مضيفا ” يبدو لي أنّ كثرة التركيز على هذه المسألة له خلفية سياسية نظرا للتنافس بين الأحزاب “.

وعلّق ديلو على التوجه الى حكومة الرئيس قائلا ” في تقديري ليس لها أي معنى اولا هي بدعة ” ، مضيفا أنّ ” الحديث عن حكومة الرئيس ممكن لو كانت له كتلة برلمانية قوية لتمرير حكومته .

وفي ما يتعلق بالاخبار العالمية ، نشر موقع ” سكاي نيوز ” ، ان وزارة الخارجية الروسية اعلنت انطلاق جلسة المحادثات التمهيدية بشأن ليبيا ، بحضور قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج.

واضاف الموقع ، ان المحادثات تجري خلف أبواب مغلقة برعاية روسية تركية مشتركة . ويحضر وزراء الدفاع والخارجية ورئيسا جهازي المخابرات في روسيا وتركيا هذه المحادثات.

واشار وفق مصادر محلية ، الى انه من المنتظر ، أن يتم إطلاق الجزء الرسمي من المفاوضات في وقت لاحق .

وذكر موقع ” روسيا اليوم ” ، ان السلطات الأسترالية اعتمدت طريقة مبتكرة لإطعام الآلاف من الحيوانات البريّة الجائعة التي لم تجد من أين تقتات ، وسط أزمة حرائق الغابات التي تجتاح القارة.

واضاف ، ان حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، انطلقت بإلقاء آلاف الكيلوغرامات من الجزر والبطاطا الحلوة من الطائرات بهدف إطعام الحيوانات التي تواجه العديد من الأخطار الطبيعية .

واشار الموقع ، الى ان محاولة إطعام الحيوانات بواسطة الطائرات تاتي في أعقاب إعلان السلطات الأسترالية اعتزامها قتل أكثر من 10 آلاف جمل، بسبب استهلاكها الكثير من المياه في مناطق الجنوب، ما يؤدي إلى زيادة الجفاف ورفع معدل التعرض للحرائق.