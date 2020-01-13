الحرس الديواني يحجز بضائع مهربة بقيمة 3ر244 مليون دينار خلال سنة 2019، أهمها كميات من الذهب والتبغ والسجائر

حجز الحرس الديواني، في تونس، بضائع مهربة بقيمة جملية بلغت 3ر244 مليون دينار خلال سنة 2019، منها 179 كلغ من الذهب بقيمة 4ر19 مليون دينار وكميات من التبغ والسجائر بقيمة 7ر17 مليون دينار.

وبلغ عدد الدوريات التي قامت بها وحدات الحرس الديواني خلال نفس السنة، 29237 دورية، تمكنت على إثرها من إحباط 8323 عملية تهريب. ويقوم الحرس الديواني بحجز البضائع وكذلك وسائل النقل المعدة للتهريب والتي قدرت قيمتها ب 129 مليون دينار، وفق ما كشفه مدير إدارة الحرس الديواني العميد، مختار الفتوي ل”وات”، خلال ندوة صحفية عقدت، الإثنين، بالإدارة العامة للديوانة بتونس.

وقد شملت عمليات الحجز أيضا العملات الاجنبية ( أورو / دولار / دينار ليبي/ دينار جزائري ) بقيمة 3ر5 مليون دينار والملابس الجاهزة (13 مليون دينار) والحبوب المخدرة (294 ألف دينار) والمحروقات (5ر1 مليون دينار) والاحذية الرياضية (2 مليون دينار) والمشروبات الكحولية (5ر1 مليون دينار) والمواد الغذائية (6ر2 مليون دينار).

كما تتمثل البضائع المحجوزة ايضا في قوالب نحاس وفواضله بقيمة 5ر3 مليون دينار والعجلات المطاطية (1ر1 مليون دينار ) والماشية (6ر2 مليون دينار) والادوية (475 مليون دينار) والالعاب النارية (656 ألف دينار) والتجهيزات إلكترونية (1ر4 مليون دينار).

وأوضح آمر فصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية بتطاوين (على الحدود التونسية الليبية)، سفيان الفرجاني، ل”وات”، أن أهم عمليات التهريب التي تم احباطها قادمة من القطر الليبي في اتجاه تونس، مبينا أن الأشخاص المورطين في هذه العمليات هم من الجنسيتين التونسية والليبية.

وقال ” تم تكثيف نسق الدوريات خاصة في الفترات التي تشهد تهديدات كبيرة على مستوى الحدود مثل الفترة الحالية”، مؤكدا أن عمليات الحراسة والتفتيش مركزة خاصة على الحدود الليبية نظرا للظرف الحالي الذي يشهده القطر الليبي وأنها ستتواصل “في سبيل حماية الأمن الشامل والاقتصاد الوطني”.