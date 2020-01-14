بطولة امم افريقيا لكرة اليد (تونس 2020) – تذاكر مجانية للنساء والأطفال دون 18 سنة

تنطلق اليوم الثلاثاء عملية بيع تذاكر مباريات الدور الأول (16، 17 و 19 جانفي) وذلك في كل من الحمامات وتونس العاصمة (من الساعة 10 الى الساعة 18 ) حسب ما اعلنته لجنة تنظيم كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد تونس 2020

وسيتم عرض التذاكر للبيع في رادس بسعر 7 دنانير و 20 دينار في :

– شبابيك قصر الرياضة بالمنزه

– شبابيك ملعب رادس (عدد 33)

في الحمامات بسعر 5 و 10 دنانير في :

– شبابيك قاعة الحمامات

وافادت الجامعة ان التذكرة تخول لحاملها حضور مباريات كامل ذلك اليوم من كأس إفريقيا للأمم في قاعة رادس أو قاعة الحمامات علما وأن لجنة التنظيم تسلم تذكرة مجانية مع كل تذكرة تم إقتنائها اضافة لتمكين النساء والأطفال دون 18 سنة من الدخول المجاني للمقابلات شريطة الاستظهار بتذاكر مجانية موضوعة على ذمتهم بالشبابيك.