مجددا/ تجّار الفريب يهدّدون باضراب عام

مشاورات تشكيل الحكومة تعود من جديد..وهذه التفاصيل..

فيديو جديد لجريمة اقتحام مسلّح منزل نانسي عجرم

عاجل/في نشرة متابعة: الرصد الجوي ينبه ويدعو الى اليقظة..

تنبيه لمستعملي الطريق: ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيارة أ3 و أ1

2020/01/15 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تُعلم الإدارة العامة للحرس الوطني عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطرقات السيّارة التالية:

– الطريق السيّارة أ3 من الكلم 05 مستوى مدخل المرناقيّة إلى غاية الكلم 11 مستوى محطة إستخلاص برج العامري.

– الطريق السيّارة أ3 من الكلم 66 مستوى وادي الزرقاء إلى غاية الكلم 119 مستوى بوسالم.

– الطريق السيّارة أ1 من الكلم 189 مستوى محوّل الجمّ إلى غاية الكلم 214 مستوى محوّل الحنشة.

ودعت وزارة تاداخلية في بلاغ ،مُستعملي الطريق الإلتزام بالسياقة المعتدلة وذلك بعدم الإفراط في السرعة وترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السير لردّ الفعل عند الإقتضاء والحرص على تفادي تعطيل الحركة والحدّ من مجال الرؤية والتقيّد بإشارات أعوان المرور والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها وإستعمال الإنارة القانونيّة نهارا كلما إقتضت ظروف الرؤية ذلك.

ويُمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:
71.963.512
71.960.448
كما يُمكن الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn