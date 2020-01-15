تنبيه لمستعملي الطريق: ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيارة أ3 و أ1

تُعلم الإدارة العامة للحرس الوطني عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطرقات السيّارة التالية:

– الطريق السيّارة أ3 من الكلم 05 مستوى مدخل المرناقيّة إلى غاية الكلم 11 مستوى محطة إستخلاص برج العامري.

– الطريق السيّارة أ3 من الكلم 66 مستوى وادي الزرقاء إلى غاية الكلم 119 مستوى بوسالم.

– الطريق السيّارة أ1 من الكلم 189 مستوى محوّل الجمّ إلى غاية الكلم 214 مستوى محوّل الحنشة.

ودعت وزارة تاداخلية في بلاغ ،مُستعملي الطريق الإلتزام بالسياقة المعتدلة وذلك بعدم الإفراط في السرعة وترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السير لردّ الفعل عند الإقتضاء والحرص على تفادي تعطيل الحركة والحدّ من مجال الرؤية والتقيّد بإشارات أعوان المرور والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها وإستعمال الإنارة القانونيّة نهارا كلما إقتضت ظروف الرؤية ذلك.

ويُمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512

71.960.448

كما يُمكن الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.