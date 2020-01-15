سيدي بوزيد: الانتهاء من ضبط البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 ببلدية الرقاب

انهت بلدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد من ضبط البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 اثر سلسلة من الجلسات التشاركية مع المواطنين بعدد من مناطق البلدية، وفق ما بينه رئيس البلدية محمد الصالح مسعودي ل(وات).

ويتضمن هذا البرنامج، وفق ذات المصدر، عددا من المشاريع الجديدة المبرمجة لسنة 2020 منها صيانة الطرقات بكلفة 700 الف دينار، واقتناء اراضي بكلفة 100 الف دينار، ومواصلة تهيئة السوق الاسبوعية بكلفة 500 الف دينار، واقتناء معدات نظافة وتجهيزات اعلامية والتزويد بالماء الصالح للشراب وانجاز دراسات بقيمة 220 الف دينار.

ويتواصل ضمن نفس البرنامج انجاز مشاريع اخرى انطلقت منذ سنة 2019 خاصة بالتنوير العمومي وبناء قسم للحالة المدنية وتهيئة المساحات الخضراء وتهذيب حي الجمهورية وتهيئة المسلخ البلدي والسوق الاسبوعية وتخصيص اماكن لحاويات النظافة بقيمة 048ر3 مليون دينار.