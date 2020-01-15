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بداية من هذا الأسبوع: إمّا تجديد المشروب في المقاهي كل ساعة أو المغادرة..

2020/01/15 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

قال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي، فوزي الحنافي إنه قد تم الاتفاق مع أصحاب المقاهي على تطبيق القرار القاضي بتحديد مدة الجلوس في المقاهي.

وأضاف في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم” أن المقاهي ليست “قاعات انتظار”، وأنه يجب مراعاة مصالح المهنيين.

وأوضح أنه من غير المعقول المكوث لساعات طويلة جدّا في المقاهي مقابل استهلاك مشروب وحيد، مشيرا إلى أنه قد تمت المطالبة بتطبيق هذا القرار منذ سنوات، لكن دون اكتراث من وزارة التجارة ومنظمة الدفاع عن المستهلك.

وأكد الحنافي أنه على الحريف الذي تجاوزت مدّة مكوثه ساعة، تجديد الاستهلاك أو المغادرة، وفق قوله.

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