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تسريب فيديو لنساء عاريات داخل “حمّام”.. وهذه آخر المستجدّات

2020/01/15 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل حمام للنساء (حمّام عروسة) وتظهر فيه نساء عاريات.

واستنكرت شقيقة العروس ما حصل، مشيرة إلى أن الفيديو قديم ويعود إلى تاريخ 30 جوان 2019 لكنها تجهل أسباب تناقله مؤخرا والهدف من ذلك.

وأوضحت أنه تم تصوير الفيديو المذكور بهاتف شقيقتها العروس وبطلب منها، نافية أن تكون فتاة أخرى قد قامت بالتصوير، مضيفة أن جميع الحضور كانوا من العائلة نفسها.
وأكدت أن هاتف شقيقتها تعرّض للسرقة و أنها لم تكن تتصور أن يتم تسريب الفيديو، وفق تعبيرها.

وتابعت شقيقة العروس في تصريح اذاعي أن هذا الفيديو سبّب الكثير من المشاكل للنساء والفتيات اللاتي ظهرن فيه بوجوه مكشوفة، مشيرة إلى أنهم تقدموا بقضية في الغرض للكشف عن الجهات المتورطة ومحاسبتهم.

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