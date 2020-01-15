ياسين العياري: “عبير موسي تهرج واقفة تصيح و تعيط كي الفروخ في مشهد مضحك لا يليق ببرلمان!”..

شهدت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء مشاذة كلامية بين رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي والنائبة عبير موسي و نواب الحزب الدستوري الحر مما استوجب رفع الجلسة من طرف الغنوشي والدعوة الى اجتماع رؤساء الكتل.



وتعليقا على الضجة التي احدثتها عبير موسي التي قاطعة تلاوة الفاتحة على ارواح الشهداء واحدثت جلبة رفقة نواب كتلتها قال النائب ياسين العياري في تدوينة نشرها على الفيسبوك : “فوضى و تهريج صباحي غير مقبول تحت القبة!”

وتابع العياري القول “قراءة الفاتحة على شهداء الثورة : عبير و جماعتهم يغادرون القاعة.

برشة نقاط نظام، بعضها فيه وجاهة، أغلبها.. على الحيط!

ثم.. عبير تهرج واقفة تصيح و تعيط كي الفروخ في مشهد مضحك لا يليق ببرلمان! قصاص لابس روبة.

حقة.. القانون المطروح اليوم للنقاش : مشروع قانون أساسي متعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية.

رفعت الجلسة، 5 دقائق 🙂 لإجتماع رؤساء الكتل.”