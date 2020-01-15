قاعة “سيني 350”: عروض سينمائية متنوعة وحديثة الانتاج

تحتضن قاعة “سيني 350” بمدينة الثقافة مجموعة من الأفلام السينمائية حديثة الانتاج على إمتداد ستة أيام ، انطلق عرضها منذ 14 جانفي الحالي وتتواصل إلى غاية 19 من الشهر نفسه.

وسيكون جمهور الفن السابع على موعد اليوم مع عرض فيلم “بيك نعيش”(96′) للمخرج التونسي الشاب مهدي البرصاوي، وذلك على الساعة السادسة والنصف، حيث انطلقت العروض التجارية لهذا الفيلم اليوم الاربعاء في مختلف قاعات السينما التونسية.

و كان فيلم “بيك نعيش” قد عرض في عدد من المهرجانات العربية والعالمية ليتوج ب16 جائزة .كما شارك هذا العمل في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الثلاثين لأيام قرطاج السينمائية.

ويروي الشريط الطويل قصة زوجين فارس (سامي بوعجيلة) وزوجته مريم (نجلاء بن عبد الله ) يعيشان في الفيلم حياة عادية مع ابنهما “عزيز” البالغ من العمر سبع سنوات قبل أن تتحول حياتهم إلى مأساة.

بعد فترة من سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ، فارس ومريم يأخذان ابنهما في جولة إلى الجنوب التونسي ، حيث سيتعرضون لسطو مسلح وينقل عزيز إلى المستشفى وتصبح حياته في خطر وتتحول العطلة إلى كابوس مرعب لهذه العائلة.

ويتابع رواد السينما أيضا الفيلم السوداني “ستموت في العشرين”(115′) للمخرج أمجد أبو العلاء وذلك يومي 16 و18 جانفي الجاري. وأتيح لجمهور أيام قرطاج السينمائية 2019 فرصة متابعة هذا الفيلم الذي حصد جائزة الطاهر شريعة للعمل الأول ضمن الجوائز الرسمية للمهرجان.

وفاز فيلم “ستموت في العشرين” بجائزة “أسد المستقبل” التي تُمنح للعمل السينمائي الأول للمخرج، وذلك في إطار الدورة 76 لمهرجان فينيسيا السينمائي .كما حاز على جائزة النجمة الذهبية في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة العربية بمهرجان الجونة السينمائي في مصر سنة 2019.

تدور أحداث الشريط في مدينة “أبو حراز” السودانية أين يولد طفل يدعى “مزمل” تأخذه أمه إلى الشيخ بغرض مباركته وتمني العمر المديد له، لكن سرعان ما تتغير الأحداث ويتنبأ الشيخ بموت الطفل في العقد الثاني من عمره، ومن هناك تنطلق الأحداث المشوقة في الفيلم.

وتتواصل العروض السينمائية إلى غاية نهاية الأسبوع بمجموعة من الأفلام الأجنبية منها الفيلم الأمريكي ” 21 bridges”(99′) وفيلم “The Grudge”(94′) من صنف أفلام الرعب.