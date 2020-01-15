مطرب محترف يخلف مقداد السهيلي على رأس النقابة التونسيّة لقطاع الموسيقى

أعلنت اليوم الأربعاء النّقابة التونسية لقطاع الموسيقى عن انتخاب مكتبها التّنفيذيّ الجديد إثر جلسة عامة التأمت يوم الأحد 22 ديسمبر 2019 بحضور أعضاء المكتب القديم والمنخرطين.

وفيما يلي تركيبة المكتب الجديد:

ماهر الهمامي: الكاتب العام (النقيب)

وهو موسيقي ومطرب محترف منذ 27 سنة، تعليمه الأكاديمي مستوى ديبلوم موسيقى عربية ومختصّ في فن المالوف والموسيقى التونسية عمله النّقابيّ انطلق منذ أكثر من 12 عاما منها 6 سنوات شغل فيها خطّة كاتب عام مساعد

نادر الشريف: الكاتب العام المساعد

وهو موسيقي محترف منذ أكثر من 20 عام، عازف بيانو وموزع موسيقي، متحصل على الماجستير في تسويق وإدارة الأعمال الموسيقية من المعهد العالي للموسيقى بتونس

وليد السويسي: أمين المال

وهو موسيقي محترف متخرج من المعهد العالي للموسيقى بتونس، يشتغل منذ أكثر من 20 سنة في القطاع الموسيقي، متحصل على دبلوم مهندس صوت.

وليد الزواغي: مكلف بالتكوين النقابي

وهو أستاذ أول متميز بالمعهد النموذجي بأريانة متحصل على الماجستير في الموسيقى والعلوم الموسيقية، عازف عود ومطرب محترف، شغل العديد من المناصب صلب الهياكل الثقافية كما شغل خطة كاتب عام مساعد لنقابة المؤلفين والملحنين بتونس.

لسعد بن مبروك: مكلف بالجهات والمراقبة المهنية

وهو عازف إيقاع محترف، صاحب فرقة موسيقية ومتعهد حفلات، شغل نفس الخطة بالمكتب التنفيذي السابق.

لسعد شبشوب: مكلف بالإعلام

وهو شاعر نائب رئيس جمعية أولياء وأحباء الصم وعضو بنادي مصطفى الفارسي.

عبد الرؤوف كادة: مكلف بالعلاقات الخارجية

وهو عازف إيقاع محترف، خريج كلية العلوم الاقتصادية والتصرف، مؤلف لعدة أعمال مسرحية.

وهيبة الغويل :مكلفة بالشؤون الإجتماعية

درست بالمركز الوطني للموسيقى بسيدي صابر لمدة 9 سنوات، متحصلة على بطاقة الاحتراف الفني، لها عديد المشاركات الفنية في المهرجانات.

عادل يونس : مكلف بالشؤون القانونية والنزاعات

وهو مطرب محترف له العديد من الإنتاجات الموسيقية والأغاني المصورة، شغل نفس المهمة بالمكتب التنفيذي لنقابة التونسية لقطاع الموسيقى.

سارة النووي: مكلفة بشؤون المرأة

وهي مطربة محترفة تتلمذت في المعهد الرشيدي لفترة طويلة، متحصلة على العديد من الجوائز في المهرجانات الوطنية والدولية.

نافع العلاني: مكلف بالشؤون الداخلية

وهو مطرب وموسيقي ملحن ومنتج منفذ ناشط في العمل الثقافي والجمعياتي.