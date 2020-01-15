عاجل/بالفيديو: تطورات جديدة في قضية مقتل مقتحم منزل نانسي عجرم..وهذا ما كشفته التحقيقات..

في متابعة لاخر مستجدات التحقيقات في قضية التعدي على فيلا النجمة نانسي عجرم، كشف مصدر قضائي معني بالتحقيق أنّ ما التقطته كاميرات المراقبة واضح وبأنّ الشاب محمد الموسى قُتل داخل المنزل وليس خارجه كما يُشاع وكلّ شيء مثبت.

وأكد المصدر ذاتها وفق ما اوردته قناة Mtv أنّ كلّ كاميرات المراقبة الموجودة في الفيلا تم تسليمها للأجهزة المختصة وتبيّن أنّ كلّ ما نُشر من مقاطع حتّى الآن صحيحة ولا إعداد أو تلاعب فيها، مشدداً على أن هواتف نانسي وزوجها الدكتور فادي الهاشم صودرا ليل وقوع الحادثة مباشرة وبعد التوجّه للإدلاء بإفادتهما في مخفر ذوق مصبح ولم يكن هناك ما يثير الشبهات.

وأشار في التقرير إلى أنّه تبيّن نتيجة التحقيقات أنّ الهاشم وعجرم لا تربطها بمحمد الموسى معرفة مسبقة ولم يكن يعمل لديهما البتّة كما إدعى أهله، موضحاً أنّ قاضي التحقيق نقولا منصور استمع إلى أقوال الشهود الذين ظهروا في فيديو كاميرا المراقبة لحظة حصول الحادثة وهم البستاني والناطور وقريباه.