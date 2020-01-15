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قيس سعيّد يلتقي يوسف الشّاهد.. وهذه التفاصيل

2020/01/15 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الأربعاء 15 جانفي 2020 برئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال السيد يوسف الشاهد.

وتناول اللقاء عددا من المواضيع ذات العلاقة بالوضع الأمني وبالوضع المالي للبلاد، إلى جانب سير عدد من المرافق العمومية.

وأكّد رئيس الجمهورية على ضمان استمرارية كل المرافق وحسن سيرها، مشدّدا على أن الدولة التونسية يجب أن تعلو فوق كل الاعتبارات الظرفية.

ويجدر التذكير بأن هذا اللقاء لا علاقة له بالمشاورات المرتبطة بتقديم مترشح لتكوين الحكومة، فقد آثر رئيس الجمهورية أن تكون المقترحات مكتوبة، وهو متمسك لا بتطبيق الدستور فقط بل كذلك بالنهج الذي اختاره بخصوص التعامل مع الجميع على قدم المساواة.

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