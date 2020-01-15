الاتفاق على رفع اعتصام الكامور بتطاوين خلال لقاء ممثلين عنه برئيس الجمهورية

تم خلال اللقاء الذي جمع مساء اليوم الاربعاء في قصر قرطاج، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بممثلين عن معتصمي الكامور بتطاوين، الاتفاق على رفع الاعتصام في انتظار بلورة مشاريع لفائدة أبناء الجهة في مختلف المعتمديات.

ودعا رئيس الجمهورية ممثلي اعتصام الكامور وشباب ولاية تطاوين عموما إلى تقديم مقترحات لمشاريع مدروسة جيدا، مجددا تذكيره بأن المعطلين عن العمل ليسوا عبئا بل هم ثروة مهدورة من واجب الدولة البحث عن حلول لها بطريقة تشاركية، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وأكّد أن قضية اعتصام الكامور هي قضية شعب كامل لا جهة فقط، مشدّدا على ضرورة حل المشاكل المطروحة وفق مقاربة جديدة تتمثل في بلورة جملة من المشاريع النابعة من إرادة المواطنين أنفسهم بعيدا عن أي توظيف، وعن الفكر السياسي القديم الذي يكرّس المركزية.

ومن جهتهم، قدّم ممثلو شباب تطاوين خلال هذه الجلسة بسطة عن مجمل الصعوبات التي يعيشونها بسبب عدم تطبيق الاتفاق المبرم معهم منذ سنة 2017.

كما قدموا لرئيس الجمهورية، جملة من المقترحات والتصورات المتعلقة بتثمين المخزون المائي والصناعي والمنتوج السياحي والثقافي والحضاري للجهة، مؤكدين على أهمية جلب الاستثمارات لخلق مواطن شغل لأبناء ولاية تطاوين، وتحريك عجلة الاقتصاد في المنطقة.