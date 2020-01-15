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ايقاف الكاتب العام بوزارة التربية على خلفية شبهات فساد بديوان مساكن أعوان الوزارة

2020/01/15 أخبار, المصدر مع وات, سياسة


أفادت وزارة التربية اليوم الأربعاء، بأنه تم ايقاف الكاتب العام الحالي للوزارة بصفته المدير العام السابق لديوان مساكن أعوان وزارة التربية على خلفية بعض الملفات خلال فترة اشرافه على الديوان.

وقالت الوزارة في بلاغ لها أن التحقيقات انطلقت باذن من وزير التربية بشأن بعض الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد بديوان مساكن أعوان وزارة التربية والتي تم لاحقا احالتها الى القضاء، مذكرة بتمسكها منذ بداية التحقيقات الادارية ثم القضائية بالشفافية في التعامل مع هذا الملف.

وعبرت وزارة التربية، عن دعمها لضرورة تطبيق القانون، مؤكدة في المقابل احترامها لسرية الأبحاث والتحقيقات القضائية وتعاونها مع السلطات القضائية لكشف ملابسات هذه الملفات.

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