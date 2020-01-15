الرابطة المحترفة الاولى – الترجي يحسم الكلاسيكو امام النجم ويرتقي الى الصدارة

التحق الترجي الرياضي بالاتحاد المنستيري في صدارة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بفوزه على ضيفه النجم الساحلي بهدف نظيف في مباراة مؤجلة لحساب الجولة السابعة اقيمت يوم الاربعاء على ملعب رادس.

وجاء هدف المباراة بواسطة الليبي حمدو الهوني في الدقيقة 32 ليحقق بذلك فريق باب سويقة انتصاره الرابع على التوالي في سباق البطولة ويرفع رصيده الى 28 نقطة من 10 مقابلات متقدما بفارق الاهداف على الاتحاد المنستيري الذي لعب 12 مباراة بينما توقف عداد النجم الساحلي الذي انقاد الى خسارته الثالثة في المباريات الاربع الاخيرة في البطولة عند 18 نقطة من 12 مباراة في المرتبة السادسة بالتساوي مع اتحاد بنقردان الذي خاض 13 مباراة.

وكان الترجي الرياضي الطرف الافضل في المباراة خصوصا في الشوط الاول حيث تمكن لاعبوه من الاستحواذ على الكرة وسط تحفظ دفاعي من عناصر النجم الساحلي. ونجح ابناء المدرب معين الشعباني في ترجمة تفوقهم الميداني في الدقيقة 32 من كرة ثابتة بعد ركلة حرة جانبية نفذها الجزائري بلال بن ساحة عرضية في اتجاه حمدو الهوني الذي كان محررا من كل رقابة ليتابعها بتسديدة قوية داخل شباك الحارس مكرم البديري وسط بهتة وسوء تمركز من دفاع النجم الساحلي. وتواصلت افضلية الترجي الرياضي بعد هذا الهدف وكان بامكانه العودة الى حجرات الملابس متقدما بفارق اكثر من هدف لو استغل حمدو الهوني الفرصة التي اتيحت له عندما سدد كرة ارضية في الزاوية المعاكسة غير انها مرت محاذية للقائم (41).

ولئن حاول المدرب الاسباني غاريدو خلال الشوط الثاني تعديل الاوتار والمجازفة اكثر بالهجوم بلعب ورقة المهاجم حازم الحاج حسن غير ان الاداء الجماعي بقي باهتا في غياب اسلوب تكتيكي واضح وهو ما جعل الفريق يستنجد بالكرات الثابتة لاحداث الخطر غير ان يقظة الحارس معز بن شريفية وقفت سدا منيعا امام محاولتي الايفواري سليمان كوليبالي (50) ومرتضى بن وناس (63).

وفي المقابل، لعب الترجي الرياضي خلال الشوط الثاني بذكاء من خلال اعتماده على رسم فني متوازن ياخذ بعين الاعتبار تامين الجانب الدفاعي دون التغافل عن الواجب الهجومي وقد نجح الى حد كبير في التحكم في مجريات اللقاء وكان قاب قوسين او ادنى من مضاعفة النتيجة خصوصا عن طريق الجزائري عبد الرؤوف بن غيت الذي انفرد بالحارس مكرم البديري غير ان الاخير انقذ مرماه من هدف محقق (79).

ولم تحمل الدقائق الاخيرة مستجدات تذكر ليحافظ الترجي الرياضي على اسبقيته ويخرج بالمباراة الى بر الامان مؤكدا فترة الانتعاشة التي يمر بها بينما جاءت هذه الهزيمة لتقيم الدليل مجددا على عدم انتظام مردود النجم الساحلي وحاجته الملحة لبعض الانتدابات اذا ما رغب الفريق في المراهنة على المراكز الاولى في البطولة والذهاب بعيدا في مسابقة رابطة ابطال افريقيا.

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه فارق

1-الترجي الرياضي التونسي 28 10 9 1 0 23 4 19

–الاتحاد الرياضي المنستيري 28 12 8 4 0 19 5 14

3-الملعب التونسي 24 13 7 3 3 16 10 6

-النادي الرياضي الصفاقسي 24 12 8 0 4 16 11 5

5-النادي الإفريقي 23 12 9 2 1 18 2 16

6-النجم الرياضي الساحلي 18 12 5 3 4 14 10 4

-الاتحاد الرياضي ببنقردان 18 13 5 3 5 14 17 -3

8-المستقبل الرياضي بسليمان 14 13 4 2 7 14 16 -2

-الهلال الرياضي الشابي 14 12 4 2 6 13 17 -4

-10الشبيبة الرياضية القيروانية 12 13 4 0 9 12 25 -13

11-النادي البنزرتي 11 13 3 2 8 12 24 -12

12-النجم الرياضي بالمتلوي 9 13 2 3 8 6 14 -8

-نادي حمام الأنف 9 13 2 3 8 10 22 -12

14-الإتحاد الرياضي بتطاوين 8 13 2 2 9 6 16 -10