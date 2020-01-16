تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يسجل، الخميس، ظهور ضباب محلي كثيف في الصباح في ما تكون السماء مغيمة جزئيا على أغلب المناطق. وتهب الرّياح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة من 10 إلى 30 كلم/س. ويكون البحر قليل الاضطراب بالشمال ومتموجا ببقيّة السواحل وتتراوح الحرارة القصوى بين 13 و18 درجة وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية.

يتسم الطقس غدا، الجمعة 17 جانفي 2020، بظهور ضباب محلي في الصباح في ما تكون السماء مغيمة جزئيا على أغلب المناطق. وتهب الرّياح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س لتتقوى آخر النهار قرب السواحل الشمالية. ويكون البحر قليل الاضطراب فمضطرب ثم شديد الاضطراب بالشمال ومتموّجا ببقيّة السواحل. وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا نسبيّا لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و19 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.