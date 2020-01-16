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باريس سان جيرمان يسحق موناكو برباعية ويعزز صدارته للبطولة الفرنسية

2020/01/16 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

حقق باريس سان جيرمان فوزا مقنعا 4-1 على مستضيفه موناكو في مباراة مؤجلة يوم الأربعاء ليبتعد في صدارة البطولة الفرنسية لكرة القدم بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه.

وبعد ثلاثة أيام من تعادلهما 3-3 في حديقة الامراء بباريس أحرز كيليان مبابي هدفين وهز نيمار الشباك من ركلة جزاء وأضاف البديل بابلو سارابيا هدفا في الشوط الثاني فيما قلص تيموي باكايوكو الفارق لموناكو.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 49 نقطة من 20 مباراة فيما يملك أولمبيك مرسيليا 41 نقطة في المركز الثاني. ويتأخر ستاد رين بخمس نقاط عن مرسيليا في المركز الثالث بعد تغلبه 1-صفر على مستضيفه نيم بهدف أدريان هونو في الشوط الثاني يوم الأربعاء أيضا. ويأتي موناكو تاسعا وله 29 نقطة.

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