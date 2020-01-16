هذه الأدوية لن تُباع إلا بوصفة طبية..

قرّرت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية بفرنسا منع شراء الأدوية التي تحتوي على مادة “باراسيتامول” بدون وصفة طبية إنطلاقا من 15 جانفي 2020، بالنظر إلى تأثيراتها الجانبية الخطيرة في حالة استهلاك جرعة زائدة، حيث ألزمت المواطنين بضرورة الحصول على وصفة الطبيب لشراء هذه الأصناف من الأدوية من الصيدليات.

ووفق منشور للوكالة صدر اول امس فإن جميع الأدوية التي تحتوي على مادة “باراسيتامول” وبعض الأدوية المضادة للالتهابات المسكّنة للآلام أو تخفيض درجة حرارة الجسم بالنسبة إلى الأطفال والبالغين، من قبيل “أسْبِرين” و”إيبوبروفين” و”دوليبران” و”أدفيل”، وغيرها..

وعلّلت الوكالة هذا القرار الجديد بكون الأدوية التي تحتوي على مادة “باراسيتامول” قد تُشكل خطرا على سلامة المريض إذا لم يتم استهلاكها على الوجه الصحيح، مشددة على أن “استعمال أصناف باراسيتامول آمنة وفعالة، لكن يجب عدم أخذ جرعة زائدة لأنها قد تُشكل خطرا على الكبد”.

وكالات