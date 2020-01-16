توفيق الرّاجحي يكشف أسباب استقالته من منصبه

أكد الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى ووزير التشغيل والتكوين المهني بالنيابة توفيق الراجحي، أن الأسباب التي دفعته إلى تقديم استقالته من حكومة تصريف الأعمال هي طول مدة تصريف الأعمال للحكومة ومخاطر استمراريتها لمدة أطول وهو ما لا يتناسب مع ما تقتضيه المرحلة وما تستوجبه التحديات الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا المالية من اتخاد قرارات و التزامات

واعتبر الراجحي في في تدوينة على صفحته على “فايسبوك” أن استقالته تحمل وتحميل للمسؤولية ورسالة للفاعلين السياسيين.

ويذكر أن الراجحي قدّم استقالته أمس الأربعاء، لرئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، الذي لم يجب عن مطلب الاستقالة إلى حدود الساعة.