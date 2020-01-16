ايقاف 146 شخصا في حملات امنية بمختلف ولايات الجمهورية…

في إطار مواصلة المجهودات الرامية للتوقي من الجريمة والحدّ منها وإيقاف الأشخاص المفتش عنهم، نظمت الإدارة العامة للأمن العمومي حملات أمنية مدعمة على امتداد الأسبوع الفارط بمرجع نظر أقاليم الأمن الوطني بتونس الكبرى بمحيط المؤسسات التربوية ومحيط المؤسسات الصحية، أسفرت عن:

– إيقاف 146 شخصا مفتشا عنهم.

– حجز سيارتين محل تفتيش.

– حجز 150 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

– تحرير 07 قضايا عدلية.

– تحرير 23 محضرا جبائيا ومحضرا اقتصاديا.

– تحرير 98 مخالفة مرورية.

كما نظمت خلال الفترة المذكورة الإدارة العامة للأمن العمومي حملات أمنية مدعمة بمرجع نظر الأقاليم والمناطق الجهوية للأمن الوطني بولايات مختلفة من الجمهورية بمحيط المؤسسات التربوية ومحيط المؤسسات الصحية، أسفرت عن:

– إيقاف 457 شخصا مفتشا عنهم.

– حجز 06 سيارات محل تفتيش.

– حجز 370 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

– حجز 03 سيارات.

– تحرير 29 قضية عدلية.

– تحرير 147 محضرا عدليا و183 محضرا جبائيا و31 محضرا اقتصاديا.

– تحرير 43 مخالفة صحية.

– تحرير 568 مخالفة مرورية.