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تحرّش طبيب ورئيس قسم بزميلته في مستشفى نابل: النيابة العمومية على الخط..

2020/01/16 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل ونائب وكيل الجمهورية كريم بوليلة أن حادثة تحرّض طبيب ورئيس قسم بإحدى العاملات بمستشفى بنابل تعود إلى شهر نوفمبر 2019.

واضاف بوليلة أن إحدى العاملات بالمستشفى المذكور تقّدمت بشكاية مفادها تعرضها للتحرش من قبل رئيسها في العمل مشيرة إلى أن التحرّض طال أيضا عدد من زميلاتها من قبل نفس الشخص.

وأشار بوليلة أن قاضي الناحية أحال ملف القضية إلى الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل أين تم سماع جميع الأطراف المعنية.

وقال إن الملف سيعرض غدا أمام النيابة العمومية بنابل مشيرا إلى أن المحكمة لم تتلقى شكاية ضد نفس الشخص في السابق بحسب موزاييك أف أم.

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