عاجل/تسريب أسماء 5 مرشحين لرئاسة الحكومة من بينهم وجوه من عهد “بن علي”..

تنتهي اليوم الخميس، المهلة التي منحها الرئيس قيس سعيّد إلى الأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها حول الشخصية الأقدر لتولي رئاسة الحكومة القادمة، عقب سقوط حكومة الحبيب الجملي الذي اقترحه حزب النهضة، بعد فشلها في نيل ثقة البرلمان.

وتشير آخر التسريبات التي نشرتها العربية.نت، من وراء الأبواب المغلقة لمشاورات مجالس الأحزاب، والتي أجمعت على ضرورة أن تكون الشخصية المقترحة على رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة القادمة شخصية سياسية واقتصادية غير حزبية وجامعة، وجود 5 أسماء مرشحة لهذا المنصب، بينهم مسؤولون بارزون في نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وفي هذا السياق، تم تداول أسماء كل من رضا بن مصباح (وزير التجارة في عهد بن علي ودبلوماسي سابق)، ومحمد النوري الجويني (آخر وزير للتنمية والتخطيط والتعاون الدولي في نظام بن علي ويشغل حاليا منصب نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية)، وتوفيق بكار محافظ البنك المركزي الأسبق خلال عهد بن علي، والمنجي الحامدي (وزير الخارجية الأسبق في حكومة المهدي جمعة وشغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى مالي في 2015 و2016)، وكذلك محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي.