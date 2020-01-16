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وزارة الدفاع الوطني : حجز سيارة تهريب بالمنطقة العازلة على متنها مهربين تونسيين

2020/01/16 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفادت وزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس بأنّ الوحدات العسكرية العاملة برمادة قد أوقفت مساء أمس داخل المنطقة الحدودية العازلة “بجنين” وبعد إطلاق أعيرة نارية تحذيرية، سيارة تهريب دون لوحات منجمية وعلى متنها ثلاثة مهربين تونسيين.

وأوضحت في بلاغ انّه بتفتيش السيارة تم العثور على أكثر من 32 ألف علبة سجائر تفوق قيمتها المالية 140 ألف دينار مضيفة انّه تمّ تسليم الأشخاص والمحجوز إلى المصالح الديوانية لإتمام الإجراءات القانونية في شأنها.

وقد اوقفت التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة ببن قردان في نفس اليوم 7 أشخاص من جنسيات إفريقية دون وثائق هويّة كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسيّة الليبية في الاتجاهين بطريقة غير شرعيّة.

وتمّ تسليمهم إلى فرقة الحرس الحدودي بالشوشة لإتمام الإجراءات القانونيّة في شأنهم وفق بلاغ وزارة الدفاع الوطني.

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