الشاهد يدعو المسؤولين في الدولة الى تأمين عمل المرافق العمومية وخدمة مصالح المواطنين

وجٌه رئيس الحكومة المكلّف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد اليوم الخميس منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية ، يتعلق بتأمين تواصل عمل المصالح والمرافق العمومية.

ودعا الشاهد ، وفق نصّ المنشور الذى نشرته رئاسة الحكومة، هؤلاء المسؤولين الى الحرص على استمرارية عمل كل المصالح والمؤسسات الراجعة لهم بالنظر وجميع المرافق العمومية التي يشرفون عليها قصد توفير الخدمات العامة، وذلك اعتبارا لحساسيّة المرحلة التي تمر بها البلاد وتحدياتها.

وحثهم على توجيه جهودهم بالخصوص نحو خدمة مصالح المواطنين ومزيد تدعيم الإحاطة والمساندة لفائدة المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين للقطع مع كل حالة انتظار، إضافة إلى عدم التردد في مزيد البذل والعطاء والاجتهاد في مختلف المجالات والميادين الراجعة لهم بالنظر خدمة للأهداف الوطنية ومصلحة تونس وشعبها.

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة تخصيص القرارات الحكومية والمشاريع العمومية المبرمجة أو الجاري تنفيذها بالمتابعة الدقيقة ، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين والمؤسسات والوقوف على مطالبهم واحتياجات مناطقهم وتنفيذها حسب الامكانيات المتاحة.