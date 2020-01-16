المراقبة الاقتصادية تسجل أكثر من 60 الف مخالفة وتتخذ 550 قرار غلق محل تجاري في 2019

سجّل جهاز المراقبة الاقتصادية التابع لوزارة التجارة خلال كامل سنة 2019 أكثر من 60 ألف مخالفة اقتصادية اثر قيامه بنحو 492 ألف زيارة تفقد أسفرت أيضا عن اتخاذ 550 قرار غلق للمحلات المخالفة.

وقام جهاز المراقبة ذاته والمتكوّن من حوالي 600 عون ويغطي مختلف النشاطات التجارية في كامل الجمهورية، برفع 41500 مخالفة اثر قيامه ب353 الف زيارة خلال سنة 2018 افضت الى اتخاذ قرار غلق 320 من المحلات وفق معطيات، استقتها (وات) من الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بالوزارة.

وشملت أهم المخالفات المسجلة في 2019 شفافية ونزاهة المعاملات (24674 مخالفة) ثم المواد الفلاحية (23211 مخالفة) فالتجارة الموازية والتهريب (17420 مخالفة) والمواد الغذائية (14044 مخالفة).

كما تم تسجيل خلال العام الفارط 15816 مخالفة تتعلق بالاحتكار وإشهار الأسعار بالإضافة إلى 13109 مخالفات تتعلق بالمواد الصناعية و9903 مخالفة في مجال المقاهي والمطاعم والمخابز و2357 مخالفة تتعلق بالتلاعب بالمواد المدعمة.

ومن جانب آخر كشفت ذات المعطيات أن جهاز المراقبة الاقتصادية تمكن خلال السنة الماضية من حجز 2544 طنا من المواد الفلاحية ومليون بيضة غير مطابقة للمواصفات ومليون لتر زيت نباتي يتم ترويجه بطرق غير قانونية فضلا عن حجز 1044 طنا من السكر المدعم و 7194 طنا من مشتقات حبوب مدعمة.

وفي سياق متصل تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية (أكثر من 200 فريق) من حجز 39 الف لتر من الحليب و811 طنا من المواد الغذائية و403 الاف علبة سجائر إلى جانب حجز 287 الف قطعة من المواد المدرسية، المروّجة خارج مسالك التوزيع العادية.