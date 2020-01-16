تقدم موسم الزراعات الكبرى للموسم 2019 /2020

تقدر المساحات المخصصة للزراعات الكبرى، التي تم بذرها إلى حدود منتصف جانفي 2020، حوالي 1،160 مليون هكتار من مجموع 1،325 مليون هكتار مبرمجة للموسم 2019/ 2020.

وتوزعت المساحات المزروعة على 543 ألف هك قمح صلب (من 616 ألف هك مبرمجة) إلى جانب زراعة 62 ألف هك قمح لين من ضمن 75 ألف هك مقدرة الى جانب بذر 544 ألف هك شعير (من جملة 620 ألف هك) و12،4 ألف هك من التريتيكال.

وبالنسبة إلى التزود بالبذور فقد أظهرت معطيات استقتها (وات) من وزارة الفلاحة أن كمية البذور الممتازة المثبتة المتوفرة في مناطق الإنتاج قدرت بحوالي 315 ألف قنطار موزعة الى 289 ألف قنطار من القمح الصلب و11 ألف قنطار من القمح اللين و15 ألف قنطار من الشعير.

وبشأن المساعدات العينية فانه تبعا لقرار الحكومة المتعلق بتوزيع 10 آلاف قنطار من بذور الحبوب الممتازة بصفة مجانية كمساعدات عينية على صغار الفلاحين للتوسع في المساحات المزروعة بالمناطق الملائمة والمروية (منشور وزير الفلاحة عدد 201 بتاريخ 11 ديسمبر 2019)، تم، بحسب وزارة الفلاحة، توفير هذه الكميّات بالولايات المعنية وتوزيعها على مستحقيها.

وبخصوص تقدم عملية التزويد بالأسمدة الكيميائية فقد تم، بحسب المصدر ذاته، ضخ 91 ألف طن من الأمونيتر بالنقاط المعنية من برنامج مقدر ب200 ألف طن. يشار إلى أن المخزون لدى المجمع الكيميائي التونسي من الأمونيتر يبلغ حوالي 44 ألف طن. كما تم وضع حوالي 9 آلاف طن من مادة “سوبر 45” من برنامج سنوي مقدر ب25 ألف طن مقابل 16 ألف طن في الموسم 2018 /2019. وبلغت الكميات الموضوعة من مادة ثاني آمونيا الفسفاط حوالي 77 ألف طن من برنامج سنوي مقدر بـ 85 ألف طن مقابل 72 ألف طن في الموسم المنقضي.

وتقدر المساحات، التي تمت مداواتها في اطار مقاومة الأعشاب الطفيلية، حوالي 23 ألف هك من جملة 595 ألف هك مبرمجة مقابل حوالي 20 ألف هك تمت مداواتها خلال الفترة ذاتها من موسم 2018 / 2019.

وأبرزت ذات المعطيات بخصوص الظروف المناخية أن شهر ديسمبر 2019 اتسم بتراجع كميات الأمطار، اذ تم تسجيل معدل شهري أقل مقارنة ب2018 في جل مناطق إنتاج الزراعات الكبرى وخاصة في ولايات الشمال الغربي ما عدى ولاية الكاف وولايات الوسط.

أما بالنسبة لكميات الأمطار للفترة الممتدة من 01 سبتمبر إلى غاية 31 ديسمبر 2019 فقد تجاوزت المعدلات العادية في معظم الجهات ما عدى ولايات الكاف وسليانة وزغوان والقصرين وسيدي بوزيد.

تجدر الملاحظة أن إنتاج تونس من الحبوب خلال موسم 2018/2019 بلغ مستويات قياسية قدرت بنحو 24 مليون قنطار مقابل 14 مليون قنطار خلال الموسم 2017/2018.