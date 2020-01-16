القصرين: تمويل 195 مشروعا في إطار برنامج “رائدة” منذ إنطلاقه إلى موفى 2019

بلغ العدد الجملي للمشاريع الممولة في إطار برنامج دعم المبادرة الإقتصادية النسائية “رائدة” في ولاية القصرين، منذ إنطلاقه في أكتوبر 2017 وإلى غاية موفى سنة 2019، 195 مشروعا بقيمة جملية قدرت ب1 مليون و735 ألف و296 دينارا.

وتتوزع هذه المشاريع على 114 مشروعا سنة 2017 بإستثمارات قدرت ب1 مليون و64 ألف و306 دنانير، و22 مشروعا سنة 2018 بقيمة جميلة بلغت 199 ألف و575 دينارا، و59 مشروعا سنة 2019 بإعتماد قدره 471 ألف دينار وفق المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنة بالولاية، الزين النجلاوي .

وبيّن النجلاوي في تصريح ل(وات)، أن هذه المشاريع، التي دخلت حيّز النشاط بكافة معتمديات الجهة، تشمل مجالات مختلفة من رياض أطفال ومراكز تكوين خاصة ومحلات خياطة وحلاقة ومخابز وأخرى لبيع المرطّبات والمواد الغذائية وبيع التوابل والفواكه الجافة وتغليف الآثاث وصناعات تقليدية متنوعة.

ولفت في سياق متصل إلى أن برنامج دعم المبادرة الإقتصادية “رائدة ” منجز بالشراكة بين وزارة شؤون المرأة والبنك التونسي للتضامن، وهو يستهدف الراغبات في بعث مشاريع صغرى ومتوسطة ومتناهية الصغر بغاية الرفع من تشغيلية النساء وتعزيز مساهمتهن في الدورة الإقتصادية، وابرز ان البرنامج سيتواصل إلى موفى سنة 2020 وهو يطمح إلى تمويل 8 آلاف مشروع وطني، منها 500 مشروع في ولاية القصرين.