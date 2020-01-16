مصالح الديوانة بالمكتب الحدودي بالذهيبة تحجز مخطوطة أثرية

حجزت مصالح الدّيوانة، ليلة أمس الاربعاء، مخطوطة أثرية تحمل رموزا عبرية على لفائف من الجلد تم ضبطها بحوزة مسافر ليبي الجنسية بعد إخضاعه لإجراءات التفتيش البدني عند استعداده للدخول إلى التراب التونسي.

وأوضحت الادارة العامة للديوانة في بلاغ لها، الخميس، أنّ المخطوطة تحتوي على 12 صفحة ورسوم ورموز يشتبه في أنّها ذات صبغة تاريخية. وبالتّحرّي مع المسافر المشتبه به، أفاد أنّه كان ينوي بيع هذه المخطوطة بمدينة جربة.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة المسافر مع المحجوز إلى المصالح الأمنية المختصة قصد مواصلة الأبحاث وإجراء الاختبارات اللازمة في الغرض، وفق ذات البلاغ.