أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 16 جانفي

هذه هي الأسماء الأكثر تداولا بخصوص منصب رئيس الحكومة الجديد

الصحبي سمارة يلتحق بكتلة ائتلاف الكرامة

عاجل/استقالة جديدة من حركة النهضة..

مصالح الديوانة بالمكتب الحدودي بالذهيبة تحجز مخطوطة أثرية

2020/01/16 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

حجزت مصالح الدّيوانة، ليلة أمس الاربعاء، مخطوطة أثرية تحمل رموزا عبرية على لفائف من الجلد تم ضبطها بحوزة مسافر ليبي الجنسية بعد إخضاعه لإجراءات التفتيش البدني عند استعداده للدخول إلى التراب التونسي.

وأوضحت الادارة العامة للديوانة في بلاغ لها، الخميس، أنّ المخطوطة تحتوي على 12 صفحة ورسوم ورموز يشتبه في أنّها ذات صبغة تاريخية. وبالتّحرّي مع المسافر المشتبه به، أفاد أنّه كان ينوي بيع هذه المخطوطة بمدينة جربة.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة المسافر مع المحجوز إلى المصالح الأمنية المختصة قصد مواصلة الأبحاث وإجراء الاختبارات اللازمة في الغرض، وفق ذات البلاغ.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn