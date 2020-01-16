عاجل/استقالة جديدة من حركة النهضة..

ائتلاف الكرامة يرشّح هذا الشخص لمنصب رئيس حكومة

ترشيح سعيد الجزيري لرئاسة الحكومة..وهذه التفاصيل..

هذه الأدوية لن تُباع إلا بوصفة طبية..

رئيس الجمهورية يتلقى دعوة من الملك محمد السادس لزيارة المغرب، ويوجه له الدعوة لزيارة تونس

2020/01/16 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

تلقى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من جلالة الملك محمّد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة،

تناولت “العلاقات التاريخية الممتازة بين البلدين”.

ووجه الملك محمد السادس، خلال هذه المكالمة، الدعوة لرئيس الدولة لزيارة المغرب، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

ومن جانبه، وجّه رئيس الجمهورية أيضا الدعوة للعاهل المغربي لزيارة تونس من أجل فتح وآفاق رحبة وواعدة أمام العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين.

وقدّم رئيس الجمهورية، بالمناسبة، شكره وتقديره للعاهل المغربي على إيفاده رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، خلال جلسة أداء اليمين الدستورية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn