رئيس الجمهورية يتلقى دعوة من الملك محمد السادس لزيارة المغرب، ويوجه له الدعوة لزيارة تونس

تلقى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من جلالة الملك محمّد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة،

تناولت “العلاقات التاريخية الممتازة بين البلدين”.

ووجه الملك محمد السادس، خلال هذه المكالمة، الدعوة لرئيس الدولة لزيارة المغرب، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

ومن جانبه، وجّه رئيس الجمهورية أيضا الدعوة للعاهل المغربي لزيارة تونس من أجل فتح وآفاق رحبة وواعدة أمام العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين.

وقدّم رئيس الجمهورية، بالمناسبة، شكره وتقديره للعاهل المغربي على إيفاده رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، خلال جلسة أداء اليمين الدستورية.