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البرلمان : جلسة عامة للحوار مع الحكومة حول الوضع في ليبيا الأسبوع المقبل

2020/01/16 أخبار, سياسة


قرر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه ظهر اليوم الخميس بقصر بادرو، عقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة حول الوضع في ليبيا وتداعياته المحتملة على تونس، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

كما قرر المكتب، وفق بلاغ صادر عن المجلس مساء اليوم، مواصلة أشغال جلسته العامة يوم غد الجمعة في صورة عدم إنهاء النظر في مشاريع القوانين المعروضة على جلستي 15 و16 جانفي الجاري.

وأحال جملة من الأسئلة الكتابية إلى الحكومة. كما أحال الصيغة الجديدة لمشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني المُقدّمة من الحكومة على اللجنة المعنيّة.

وأقرّ مكتب المجلس تكوين مجموعات الصداقة. كما نظر في مواضيع تتّصل بالنشاط الخارجي للمجلس.

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