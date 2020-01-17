تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

تكون السماء، الجمعة، مغشاة بضباب كثيف في الصباح وتغيم جزئيا بأغلب المناطق وأحيانا كثيفة السحب بالشمال. وتهب الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س لتتقوى آخر النهار قرب السواحل الشمالية.

والبحر قليل الاضطراب فمضطرب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 13 و18 درجة وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية.

ومن المنتظر أن تغشى السماء، غدا، السبت، بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بالشمال مع بعض الأمطار المحلية. وتهب الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

والبحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومتموج فشديد الاضطراب بخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل. في حين تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و19 درجة وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية.