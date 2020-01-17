في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الجمعة 17 جانفي 2020

الحمل

التحول الذى يحدث فى شخصيتك قد يزعج البعض، حاول ألا يفهم المحيطون هذا التحول بطريقة خاطئة حتى لا تخسر من يعتبرونك مهما فى حياتهم. العزلة هي الحل الأمثل لك اليوم، ولكن من الأفضل أن تبحث عن أقرب أصدقائك وتتحدث معه عن مشاكلك وهمومك.

الثور

تعامل مع الأقربين اليوم بطريقة لطيفة ورقيقة. لا تهتم بكلام الآخرين عنك أو تعليقاتهم على شخصيتك، بل كن واثقا في نفسك. عملك هو أهم شيء في حياتك فلا تتكاسل عن تأدية بعض المهام اليوم، ولا تقلق فالحبيب والأصدقاء سيدعمونك وكالعادة.

الجوزاء

يوم رائع جدا يسمح لك بالانفتاح على مجالات جديدة لطالما كنت تنظر إليها من بعيد بعين المراقب. ستتيح لك الظروف الانطلاق نحو آفاق جديدة ومهمة لتأسيس مستقبل أفضل. ربما تتحمس للعودة إلى التعلم من جديد في إحدى الجامعات أو لتعلم مهنة أو لغة جديدة.

السرطان

حياتك العاطفية تبدو في أفضل حال، والسبب هو أسلوبك الرقيق العذب الذي تتبعه عند التحدث أو المناقشة مع الشريك. إذا ركزت على تطوير مهاراتك بعض الشيء الآن، فستجد إنه من السهل اجتياز العقبات وتحقيق أهدافك في أقرب وقت.

الاسد

استمتع بوقتك اليوم. تحكم في تصرفاتك واستغل أي فرصة لتحسن مستواك المهني. ابتسم في العمل وفي المنزل وحتى في الشارع للغرباء. قد تكسب حب وود أشخاص لم تكن تعرفهم من قبل بسبب هذه الابتسامة، بل ربما تكون صداقات عديدة في وقت قصير.

العذراء

لا شك أنك ستشعر اليوم بثقتك في نفسك، وهذا الشعور يساعدك على الإحساس بالاستقرار العاطفي ويمنحك القوة والجرأة والتمسك أكثر بأفكارك ومبادئك. لا داع لهذا الكم من التشاؤم من كل شيء من حولك.انظر للأشياء الجميلة وركز على الجوانب الإيجابية في كل شيء.

الميزان

إنه يوم مختلف عن أي يوم قضيته في هذا الأسبوع، فربما تتمتع اليوم بدعم من جميع الأشخاص ومساندة ومساعدة من أشخاص غير متوقعين تماما. تتميز اليوم بمزاجك المعتدل، كما أن علاقاتك بالآخرين على ما يرام طوال اليوم. استمتع بوقتك وقم بالأنشطة التي تجعلك تشعر بالسعادة.

العقرب

هناك فئة قليلة من الأشخاص يحاولون تشتيت أفكارك وتشويش رؤيتك. ربما لا يكون المناخ العام هادئا كما تريد. قد تجد أن معظم الأشخاص لا يتفقون معك ولا يتقبلون وجهات نظرك. استغل يوما مثل هذا في الاسترخاء والابتعاد عن الأجواء المتوترة.

القوس

حاول أن تكون عمليا بقدر الإمكان خاصة عند التعامل مع أي فرد من أفراد عائلتك أو أي زميل من الزملاء في العمل. استفد من الطاقة التي تتمتع بها اليوم. ابدأ بالمهام التي تحبها أولا حتى لا تصاب بالإحباط في بداية اليوم.

الجدي

طبيتعك المرنة ستجعلك تقع اليوم في عدد كبير من المشاكل. تحاول اليوم الوصول إلى منصب معين ولكنك لن تستطيع. دافع عن حقك ولكن لا تكن استغلاليا. لا تحاول أن تجرح مشاعر أي شخص أو تسلب حقه. قد تحدث اليوم بعض الأمور التي تغير يومك تماما.

الدلو

الجودة أهم من السرعة في العمل. لا تركز على التفاصيل غير المهمة. العيش في جو هادئ يساعدك على تقديم أفضل ما لديك. أنت تكره العيادات الطبية والدخول إليها وتكره الأدوية، لذا انتبه لصحتك قدر الإمكان لكي تضطر إلى تناولها قريبا.

الحوت

مزاجك اليوم متقلب جدا، ولكن ستسطيع التحكم في تصرفاتك وأفعالك. تحتاج اليوم إلى التكيف مع أي أوضاع جديدة حتى يمر يومك بسلام. حضور حفل موسيقي أو حفلة مع بعض الأصدقاء سيغير مزاجك للأفضل بالتأكيد.