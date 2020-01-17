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ضباب كثيف يحجب الرؤية بعدد من الطرقات السيّارة

2020/01/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بعدد من الطرقات السيّارة وهى

* الطريق السيّارة أ1 (مساكن / صفاقس) من الكلم 144 مستوى إستخلاص مساكن إلى الكلم 238 مستوى إستخلاص صفاقس.

* الطريق السيّارة أ3 (تونس / بوسالم) من الكلم 11 مستوى استخلاص المرناقية إلى الكلم 119 مستوى إستخلاص بوسالم.

ودعت مُستعملي الطريق التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللاّزمة وترك مسافة الأمان وعدم المُجازفة والتقيّد بقواعد السّير والجولان وإستعمال الأضواء أثناء التنقل.

يُمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512

71.960.448

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