بطولة أستراليا للتنس : قرعة سهلة لنادال وسيرينا وليامس

يبدأ الإسباني رافايل نادال سعيه لمعادلة رقم غريمه السويسري روجيه فيدرر من حيث عدد الألقاب الكبرى (20)، والأمريكية سيرينا وليامس لتصبح صاحبة الرقم القياسي المطلق عند السيدات (24)، باختبارين سهلين في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب حسب القرعة التي سحبت امس الخميس.

ويلتقي نادال، المصنف أول ووصيف البطل، الساعي لاحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية فقط في مسيرته (بعد 2009)، مع البوليفي هوغو ديليان مع احتمال لقاء البطل المحلي نيك كيريوس في الدور الرابع والنمساوي دومينيك ثييم الخامس في ربع النهائي فيما يبدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش حملة الدفاع عن لقبه وتعزيز رقمه القياسي في ملبورن بلقب ثامن في مسيرته، بمواجهة الألماني يان-لينارد شتروف.

وقدم ديوكوفيتش موسما مميزا في 2019 باحرازه خمسة ألقاب، بينها بطولة أستراليا و ويمبلدون، لكنه تنازل في نهاية الموسم عن صدارة تصنيف المحترفين لصالح نادال الذي توج بلقبي رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز السنة الماضية ويقف على بعد لقب كبير وحيد من الرقم القياسي الذي يحمله فيدرر، ابن الثامنة والثلاثين عاما الذي يبدأ رحلة بحثه عن اللقب السابع في أستراليا بمواجهة الأمريكي ستيفن جونسون .

ولدى السيدات، ستحاول المخضرمة سيرينا وليامس (38 عاما) التخلص من العقدة التي لازمتها في البطولات الكبرى منذ تتويجها الأخير سنة 2017 في أستراليا، عندما تستهل المنافسات بلقاء سهل ضد الروسية اناستازيا بوتابوفا المصنفة تسعين عالميا.

وتسعى سيرينا الى معادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى المسجل باسم الاسترالية مارغاريت كورت (24).