اتصالات تونس وإذاعة جوهرة و جوهرة تيليكوم يعلنون عن احداث “جوهرة موبيل”..

أعلنت اتصالات تونس وإذاعة جوهرة وشركة جوهرة تيليكوم مساء اليوم الخميس 16 جانفي 2020عن إحداث عرض جديد للهاتف الجوال مسبق الدفع تحت مسمّى “جوهرة موبيل”””Jawhara Mobile خلال حفل عقد بأحد نزل العاصمة.

واكب هذا الحفل كل من السادة محمّد الفاضل كريّم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس وعلي بلحاج يوسف مدير عام إذاعة “جوهرة ف م” وأمين شعيب المسؤول عن شركة “جوهرة تيليكوم” وبحضور عدد كبير من الشركاء والفنانين والصحفيين وعديد الضيوف من القطاعات المعنية.

وتمكن “جوهرة موبيل” حرفائها من التمتّع بعديد الامتيازات فضلا عن التعريفة الأقلّ في السوق وذلك باحتساب 35 مليم كلفة دقيقة المكالمات نحو كل المشغلين في تونس و25 مليم كلفة الإرسالية القصيرة.

وتضع هذه العلامة على ذمّة منخرطيها شريحة هاتف جوال من نطاق الترقيم الهاتفي “42 ” وبطاقات سيم مخصصة لهم. وتوفر لهم محتويات ثريّة ومتنوّعة من الموسيقى والأغاني والاستجوابات والمقابلات والأخبار والمعلومات فضلا عن المتابعة الآنيّة لراديو جوهرة. ف. م.

ويمكن للمشتركين القدامى للمشغّل الوطني الانتقال لهذا العرض الجديد من خلال الاتصّال المجانّي على الرقم * 172 # أو من خلال زيارة أقرب فضاء لاتصالات تونس لتقديم مطلب نقل أرقامهم لعرض “جوهرة موبيل”. وقد تمّ تركيز مصلحة للحرفاء لاستقبال اتصالات المشتركين بهذه العلامة الجديدة على الرقم “1277” .

و”جوهرة موبيل” التيتجمع بين راديو ف م وشبكة هاتفيةجوالة،هي علامة حصرية لشركة اتصالات تونس.

وعبّر الرئيس المدير العام لاتصالات تونس محمّد الفاضل كريّم عن اعتزازه بهذه الشراكة مع إذاعة جوهرة ف م. مذكرا بأن هذه العلامة هي الرابعة من نوعها التي أطلقتها اتصالات تونس بعد عروض “الترجي موبيل” و” CSSموبيل “و “ليتوال موبيل”. وأبرز السيّد الفاضل كريّم أن هي العلامة الأولى من نوعها التي تطلقها اتصالات تونس مع وسيلة إعلاميّة.

في حين أكّد السيد علي بلحاج يوسف مدير عام “جوهرة ف م” أنّ الاذاعة تسعى من خلال هذه الشراكة مع المشغّل الوطني الرائد في تونس إلى مزيد القرب من مستمعيها في كامل تراب الجمهوريّة وتطوير مواردها المالية لتدعيم موقعها في الساحة الاعلاميّة، داعيا محبّي اذاعة جوهرة الى دعم هذه العلامة الجديدة “جوهرة موبيل”.