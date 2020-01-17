عاجل/ حركة الشعب تحسم موقفها بخصوص الشخصيات المقترحة لرئاسة الحكومة

حسمت حركة الشعب اليوم الجمعة 17جانفي 2019 موقفها بخصوص الشخصيات المرشّحة لرئاسة الحكومة وذلك تفاعلا مع رسالة رئيس ااجمهوريّة قيس سعيّد التي وجّهها الى كافة الأطياف السياسيّة.

ومن جانبه أكد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أسامة عويدات في تصريح ل “المصدر” أن الحركة قد وضعت عدّة معايير تتناسب مع رؤيتها للمرحلة القادمة من أبرزها اختيار الشخصية التي تكون محل اجماع من الجميع.

و قد رشّحت الحركة هذه الشخصيات:

-السيد المنجي الحامدي و هو شخصية معروفة لدى الشارع التونسي خاصة و انه قام بنقلة نوعية في علاقة بالسياسة الخارجية التونسية، معتبرة أنه قادر على تحسين صورة تونس في الخارج.

-السيد صالح الصايل و هو من ابرز الشخصيات الاقتصادية و التي تعنى بالشأن المالي في تونس ان لم يكن ابرزها و هو رئيس الهيئة المالية التونسية.

-السيد حكيم حمودة و هو شخصية ايضا معروفة لدى الشارع التونسي و قد شغل خطة وزير مالية سابق و الارقام التي حققها في فترة تسييره تتحدث عنه.

– السيد صافي سعيد و هو النائب الحالي و كان مرشح حركة الشعب لرئاسة الجمهورية في فترة سابقة.