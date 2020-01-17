نابل: وقفة احتجاجية لعدد من أصحاب وسائقي سيارات الاجرة الفردي

طالب عدد من اصحاب سيارات اجرة فردي “تاكسي” ومن السائقين، خطوط نابل والحمامات ودار شعبان الفهري وبني خيار، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بتمكينهم من رخص تاكسي فردي

وندد المحتجون بسياسة المماطلة والتسويف التي تعتمدها السلط الجهوية منذ سنوات دون الاستجابة لمطالبهم، وعبروا عن غضبهم بعد إقصائهم وعدم تمكينهم من رخص على غرار بقية الخطوط بولاية نابل.

وقال ممثل اتحاد سائق التاكسي بنابل عبد الحق الفرجاني في تصريح ل(وات)، إن إسناد رخص لمختلف الخطوط مع استثناء المنطقة رقم 1 التي تضم معتمديات نابل ودار شعبان والحمامات وبني خيار “مظلمة لا يمكن السكوت عنها”، واكد تمسك المحتجين بمطلبهم إلى حين الاستجابة له لاسيما و أن ملفاتهم مودعة منذ أكثر من 20 سنة

وعبر عن رفضه لسياسة التهميش والاقصاء التي تم اعتمادها في منح رخص سيارات الأجرة الفردي مشيرا إلى أن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة من الوقفات الاحتجاجية منذ السنة الفارطة