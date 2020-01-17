وزارة الصحة تدعو الشباب بين 25 و35 سنة إلى التلقيح ضد الحصبة..وهذه التفاصيل..

فيديو/تفاصيل جديدة وصادمة عن “البراكاج” الذي أودى بحياة رقيب الجيش الوطني..

اقترحته 8 أحزاب/هذه الشخصية مرشحة بقوة لترأس الحكومة القادمة..التفاصيل..

عاجل/القبض على منفذ “البراكاج”..وتفاصيل جديدة عن جريمة قتل رقيب بالجيش داخل المترو..

نابل: وقفة احتجاجية لعدد من أصحاب وسائقي سيارات الاجرة الفردي

2020/01/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

طالب عدد من اصحاب سيارات اجرة فردي “تاكسي” ومن السائقين، خطوط نابل والحمامات ودار شعبان الفهري وبني خيار، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بتمكينهم من رخص تاكسي فردي

وندد المحتجون بسياسة المماطلة والتسويف التي تعتمدها السلط الجهوية منذ سنوات دون الاستجابة لمطالبهم، وعبروا عن غضبهم بعد إقصائهم وعدم تمكينهم من رخص على غرار بقية الخطوط بولاية نابل.

وقال ممثل اتحاد سائق التاكسي بنابل عبد الحق الفرجاني في تصريح ل(وات)، إن إسناد رخص لمختلف الخطوط مع استثناء المنطقة رقم 1 التي تضم معتمديات نابل ودار شعبان والحمامات وبني خيار “مظلمة لا يمكن السكوت عنها”، واكد تمسك المحتجين بمطلبهم إلى حين الاستجابة له لاسيما و أن ملفاتهم مودعة منذ أكثر من 20 سنة

وعبر عن رفضه لسياسة التهميش والاقصاء التي تم اعتمادها في منح رخص سيارات الأجرة الفردي مشيرا إلى أن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة من الوقفات الاحتجاجية منذ السنة الفارطة

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn