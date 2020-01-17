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عاجل/طائرات “درون” تحلق فوق الحدود التونسية..وزارة الدفاع تكشف وتوضح..

2020/01/17 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

افادت وزارة الدفاع في بلاغ لها انه خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص رصد طائرات دون طيار “Drone” داخل الحدود التونسية، فإن الوزارة تؤكد أن هذه الطائرات لم تجتز بالمرّة المجال الجوي التونسي بل كانت تحلّق قرب رسم الحدّ داخل التراب الليبي.

وتجدر الإشارة إلى أن التشكيلات العسكرية المنتشرة على كامل الشريط الحدودي على أتم الاستعداد للرمي الناري بصفة مباشرة على كل جسم مشبوه يخترق المجال الجوّي التونسي حسب التعليمات الصادرة في الغرض.

وتدعو الوزارة مختلف وسائل الإعلام إلى ضرورة التحرّي والتثبت من المعلومة من المصادر الرسمية (الجهات العسكرية والأمنية) قبل نشرها إحتراما لحقّ المواطن في المعلومة الصحيحة والدقيقة.

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