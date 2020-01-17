قفصة: معرض الكتاب بالمركب الثقافي ابن منظور من 15 جانفي إلى 6 فيفري 2020

يتواصل بالمركب الثقافي ابن منظور بقفصة معرض الكتاب الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة بالتعاون مع شركة “كتبكم” والذي انطلق يوم 15 جانفي من الشهر الجاري ويمتد الى غاية 6 فيفري القادم.

ويتضمن معرض الكتاب حوالي 15000 عنوانا في مجالات مختلفة تشمل الادب والرواية والكتب الدينية والفقهية ودوواين الشعر إضافة إلى جناح مخصص للصغار يحتوي على قصص وكتب تحضيرية ما قبل الدراسة.

وفي هذا الصدد أفاد ممثل عن شركة “كتبكم” علي العبيدي أن العناوين المعروضة بمعرض الكتاب بقفصة تستجيب لكافة الشرائح العمرية مشيرا إلى أنه وقع برمجة ورشات ومباريات ثقافية طيلة أيام المعرض لفائدة الاطفال للتشجيع على المطالعة.

وأضاف علي العبيدي لوات، أن إقبال المواطنين على اقتناء الكتب خلال الايام الاولى من المعرض كان مقبولا مبينا أن الهدف من تنظيمه هو ترسيخ ثقافة القراءة والمطالعة لديهم نظرا لتراجعها.