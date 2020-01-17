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النجم الساحلي : الشيخاوي يواصل العلاج … بوغطاس يتماثل للشفاء وبن عزيزة والحناشي يستانفان التمارين الاسبوع المقبل

2020/01/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

اعلن النجم الساحلي يوم الجمعة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ان صانع العابه ياسين الشيخاوي يواصل العلاج وسيخضع لفحوصات طبية خلال الاسبوع المقبل لتحديد موعد العودة للتمارين.

واضاف فريق جوهرة الساحل ان لاعب الوسط ماهر الحناشي يشكو من اوجاع على مستوى الساق وسيستانف التمارين مع المجموعة يوم الثلاثاء القادم في حين يواصل المدافع صدام بن عزيزة عملية التاهيل بعد التدخل الجراحي على غضروف الركبة ومن المنتظر انضمامه للتمارين مع المجموعة مطلع الاسبوع المقبل.

ومن جهة اخرى، تماثل المدافع زياد بوغطاس من نزلة البرد التي تعرض لها.

ويمر النجم الساحلي بازمة نتائج في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعدما اكتفى بتعادل مقابل ثلاث هزائم في مبارياته الاربع الاخيرة وضعته في المركز السادس ب18 نقطة مع مقابلة مؤجلة خلافا لمشواره في سباق رابطة ابطال افريقيا التي قطع خلالها خطوة هامة على درب تخطي مرحلة المجموعات وبلوغ الدور ربع النهائي اثر فوزه الثمين خارج الديار في الخرطوم على الهلال السوداني 2-1 ليتصدر بذلك مجموعته ب10 نقاط امام الاهلي المصري ب7 نقاط والهلال ب6 نقاط بينما يتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي الترتيب بنقطة واحدة وذلك قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

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