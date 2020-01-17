

أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، الجمعة، بأنه “تم الكشف عن مخطط لاستهداف القيادية بالتيار الشعبي مباركة عواينية، وذلك إثر إلقاء القبض على عنصر إرهابي من قبل وحدات الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني”.

وأضاف الحيوني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الجمعة، أنه تم إعلام عواينية بهذا المخطط، وذلك بالتنسيق مع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات الضرورية في شأن حمايتها وتأمين سلامتها.

وبدوره، أفاد التيار الشعبي في بيان للرأي العام الوطني أصدره مساء اليوم، بأن الأجهزة الأمنية قد أحبطت مخططا لإغتيال مباركة عواينية البراهمي، أرملة الشهيد محمد البراهمي.

ونبه الحزب في بيانه إلى “خطورة الوضع الذي بات مشحونا بأجواء العنف والتحريض”، ودعا الشعب التونسي وقواه الحية إلى “الحيطة والحذر والوحدة في مواجهة محاولات جر البلاد مجددا إلى مربع العنف”، مثمنا مجهودات الأجهزة الأمنية في المعركة ضد الإرهاب.