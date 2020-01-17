تفاصيل الاطاحة بمجرم محلّ 7 مناشير تفتيش

هذه هي الشخصيّة التي يُرجّح أن يرشّحها التيّار الديمقراطي لرئاسة الحكومة

عاجل/تسريب أسماء 5 مرشحين لرئاسة الحكومة من بينهم وجوه من عهد “بن علي”..

تحرّش طبيب ورئيس قسم بزميلته في مستشفى نابل: النيابة العمومية على الخط..

الكشف عن مخطط لاستهداف القيادية بالتيار الشعبي مباركة عواينية 

2020/01/17 أخبار, المصدر مع وات, سياسة


أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، الجمعة، بأنه “تم الكشف عن مخطط لاستهداف القيادية بالتيار الشعبي مباركة عواينية، وذلك إثر إلقاء القبض على عنصر إرهابي من قبل وحدات الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني”.

وأضاف الحيوني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الجمعة، أنه تم إعلام عواينية بهذا المخطط، وذلك بالتنسيق مع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات الضرورية في شأن حمايتها وتأمين سلامتها.

وبدوره، أفاد التيار الشعبي في بيان للرأي العام الوطني أصدره مساء اليوم، بأن الأجهزة الأمنية قد أحبطت مخططا لإغتيال مباركة عواينية البراهمي، أرملة الشهيد محمد البراهمي.

ونبه الحزب في بيانه إلى “خطورة الوضع الذي بات مشحونا بأجواء العنف والتحريض”، ودعا الشعب التونسي وقواه الحية إلى “الحيطة والحذر والوحدة في مواجهة محاولات جر البلاد مجددا إلى مربع العنف”، مثمنا مجهودات الأجهزة الأمنية في المعركة ضد الإرهاب.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn