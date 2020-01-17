عمادة اطباء الاسنان تصدر عقوبات في حق 6 اطباء منها عقوبتان بالشطب النهائي



اصدرت عمادة اطباء الاسنان بتونس خلال اجتماعها الدوري عقوبات في حق 6 اطباء منها عقوبتنان بالشطب النهائي من جدول العمادة، حسب بلاغ صادر اليوم الجمعة عن المجلس الوطني للعمادة.

وسلطت العمادة عقوبة الشطب النهائي من جدولها على طبيبة بتونس بعد ثبوت تواطئها مع منتحلة صفة طبيبة، وعلى طبيبة أخرى من ولاية باجة على خلفية الاشهار والتخفيض في الاسعار.

وشملت العقوبات غلق مقر طبيبة بولاية صفاقس لمدة شهر من اجل التعامل مع مركز تجميل والتخفيض في اسعار العلاج، وغلق مقر طبيبة بتونس لمدة 15 يوما من اجل الظهور على صفحات التواصل الاجتماعي اضافة لعقوبة التوبيخ مع الترسيم بالملف في حق طبيبة من تونس من اجل الظهور على صفحات التواصل الاجتماعي وتأجيل النظر في الملف التأديبي لطبيبة من ولاية سوسة.

كما تقرر خلال هذا الاجتماع الذي تناول موضوع ظهور الاطباء في وسائل الاعلام وتحديث ميثاق الانترنت، والنقاش حول طرق ممارسة المهنة بصفة عامة، احالة 14 أطباء أسنان آخرين على مجلس التأديب.