القبض على 5 أشخاص لهم علاقة بحادثة وفاة عسكري يوم الخميس بإحدى عربات المترو الخفيف 



تم في حدود منتصف نهار اليوم الجمعة إلقاء القبض على 5 أشخاص لهم علاقة بحادثة وفاة عسكري مساء يوم أمس الخميس، بإحدى عربات الميترو الخفيف بمحطة باب الخضراء، وحجز الهاتف الجوال للمتوفى.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الجمعة، أنه تم حصر الشبهة في هؤلاء الأشخاص الخمسة إثر تعهد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالموضوع.

وأضاف الحيوني أنه تم التحري في شأنهم، واستنطاقهم بحضور أوليائهم بحكم أنهم قصر (تترواح أعمارهم بين 14 و16 سنة)، لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية.

وكان المئات من المواطنين في منطقة “الروماني” من معتمدية بوسالم التابعة لولاية جندوبة شاركوا في تشييع جثمان الشاب العسكري، علاء الخليفي، الذي توفّي مساء يوم أمس بإحدى عربات الميترو الخفيف بمحطة باب الخضراء إثر تعرّضه للعنف عند تصدّيه لعملية افتكاك هاتفه الجوال من قبل مجموعة من المنحرفين.