البورصة في اسبوع، “توننداكس” ينهي الاسبوع مرتفعا بنسبة 5ر0 بالمائة



انهت بورصة الاوراق المالية بتونس اسبوع المعاملات، الممتد من 13 الى 17 جانفي 2020، على نسق ايجابي في وقت بدأت الشركات المدرجة في الافصاح عن نتائجها المالية للثلاثي الرابع من سنة 2019، حسب شركة الوساطة بالبورصة “تونس للاوراق المالية”.

وارتقى المؤشر المرجعي للبورصة “توننداكس”، بنسبة 5ر0 بالمائة الى 63ر903 6 نقطة مقلصا خسارته السنوية الى 1ر3 بالمائة، حسب المصدر ذاته

واتسمت المبادلات على امتداد هذا الاسبوع، الذي تقلص الى اربعة ايام بسبب الاحتفال بالذكرى التاسعة للثورة (14 جانفي)، لتصل الى 11 مليون دينار (م ذ) اي بمعدل يومي في حدود 7ر2 م د.

وبين الوسيط بالبورصة “تونس للاوراق المالية” أن تتالي نشر الشركات المدرجة لمؤشراتها المالية حتى 31 ديسمبر 2019، من شأنه ان يساهم في تنشيط السوق المالية وتوضيح الرؤية حول نتائج السنة المنقضية على صعيدي العائدات والنتائج.

وبخصوص اداء الشركات، فقد حققت شركة “السكنى” افضل اداء في الاسبوع، ليرتفع سهمها بنسبة 4ر14 بالمائة ويبلغ 470ر2 دينار (د) مع حجم معاملات بقيمة 9 آلاف دينار فحسب.

وكان سهم شركة “اوروسيكل”، ضمن كوكبة الشركات التي حققت افضل النتائج ليتطور بنسبة 7 بالمائة (180ر20 د) مع استقطاب استثمارات بقيمة 6ر1 م د.

في المقابل، كان سهم شركة “ادوية” الاسوء خلال هذا الاسبوع، دون ان يكون محل تبادل، ليتراجع بنسبة 24 بالمائة (4 د).

وسجل سهم شركة الصناعات الكيميائية لتونس، بسبب موجة مبيعات، تقهقرا بنسبة 10 بالمائة (107 د). وبلغت المبادلات 3ر0 م د في اربع حصص تداول.