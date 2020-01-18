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بخصوص التصويت لحكومة الجملي/ قلب تونس يكذّب مجلس نوّاب الشعب

2020/01/18 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكّد حزب قلب تونس أنّ النائب الجديدي السبوعي عن لم يمنح ثقته لحكومة الحبيب الجملي.

جاء ذلك في بلاغ أصدره إثر ما نشره موقع مجلس نواب الشعب وموقع “مرصد مجلس” التابع لجمعية بوصلة بخصوص تفاصيل نتائج التصويت لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الجمعة ّ10 جانفي الجاري.

وقال حزب قلب تونس إن النائب الجديدي السبوعي لم يمنح ثقته للحكومة بل صّوت بـ”لا” برفع اليد.
وأشار الحزب، إلى أن النائب السبوعي الجديدي راسل مكتب المجلس رسميا في الغرض لتصحيح الخطأ واتخاذ اإلجراءات اللازمة لإعادة نشره على موقع المجلس.

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