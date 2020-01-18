كافة التفاصيل بخصوص اقتحام مسجد و تمزيق المصاحف في القصرين

أوقفت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة سبيطلة التابعة لولاية القصرين صباح اليوم السبت 18 جانفي 2020 شخصا اقتحم فجرا مسجد العبادلة بالمعتمدية وعاث فيه فسادا اذ عمد الى تمزيق عدد كبير من المصاحف وبعثرة الزرابي وبعض المحتويات الاخرى.

ونقلت إذاعة “شمس أف أم” أنّه يبدو أنّ المشتبه به مختل عقليا وأنّه يقطن بالقرب من الجامع .

وأضافت أنّ الوحدات الأمنية بمنطقة سبيطلة تحقق مع الموقوف وأنها بصدد إتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه بالتنسيق مع النيابة العمومية.

يُذكرّ أنّ نفس الشخص إقتحم المسجد في المدة الماضية وسرق عددا من الزرابي، وطالب أحد سكان نهج السلوم المتواجد به المسجد المذكور بتعيين حارس ليلي لحمايته من السرقة ومن أي اعتداء.