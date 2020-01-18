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محامي نديم الحباسي يكذّب مرام بن عزيزة ويكشف آخر مستجدات قضيّة طلاقهما

2020/01/18 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أكد جلال حماني محامي نديم الحباسي اليوم السبت 18 جانفي 2020 أنّ منوّبه رفع قضية في الطلاق ضدّ مرام بن عزيزة في فرنسا وسيتم الحكم فيها قريبا.

وأكّد الحماني في تصريح لموزاييك أف أم أن لا وجود لقضايا مرفوعة ضدّ نديم الحباسي في فرنسا سواء من النزل الذي أقام فيه زواجه أو من شركة السيارات الفخمة التي أثارت ضجّة في الآونة الأخيرة.

كما أشار المحامي إلى عدم وجود علاقة بين الحباسي وحساب “بابراتزي” على الأنستغرام الذي يقوم بنشر وثائق خاصّة بالقضية ومعلومات مسربّة، لافتا إلى أنّ كمال بن مسعود متعهد بقضايا منوبه في تونس.

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